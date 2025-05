Chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo la Fiorentina Primavera. La squadra di Daniele Galloppa, in campo in questi minuti in trasferta contro i pari età della Lazio, sta conducendo per 0-1 a fronte di una prova convincente contro i padroni di casa a caccia di punti utili per il raggiungimento dei play off.

Un diagonale di Braschi sblocca la partita ma la Lazio non è al tappeto

A sbloccare la partita ci pensa Braschi dopo appena 5’ dal fischio d’inizio. Il centravanti gigliato viene ottimamente servito con un cross dalla sinistra di Keita ed è bravo a chiudere il pallone in rete con un diagonale di sinistro. Dopo lo shock iniziale i biancocelesti prendono il palino del gioco in mano senza però riuscire a impensierire la difesa della Fiorentina: sono i viola infatti a creare qualche occasione pericolosa in contropiede. Le 5 ammonizioni dei primi 45’ minuti, 3 per i padroni di casa e 2 per gli ospiti, testimoniano che la partita è tutt’altro che amichevole e che entrambe le squadre vogliono raggiungere i play off.

Fra poco il via alla ripresa

Viola dunque meritatamente avanti, con i Braschi grande protagonista. La Lazio però non ne vuol sapere di mollare e nella ripresa farà di tutto per ribaltare il risultato e far punti.