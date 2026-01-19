Il clamoroso derby di Atene di Jovic: poker personale al Panathinaikos. Il serbo è rinato in Grecia?

Un derby di Atene letteralmente clamoroso quello giocato da Luka Jovic nella serata di ieri. Il suo AEK ha battuto con un netto 4-0 i cugini del Panathinaikos, valido per la 17esima giornata di Super League greca. A segno, per quattro volte, proprio l'ex Fiorentina Jovic.

La partita

Il primo gol dell'attaccante serbo è arrivato nel primo tempo, al minuto 15. Poi la quiete prima di una tempesta iniziata al 57esimo con la doppietta. Poi ancora e solo Jovic, ancora in gol al 65esimo e al 78esimo.

Rinascita greca?

4 gol che portano il suo bottino in Grecia a 15 gol segnati in 27 partite disputate in tutte le competizioni. Che sia la sua rinascita?