Mandragora: "Siamo i primi responsabili e nel mezzo di una tempesta. Ci dispiace molto per Pioli, gli abbiamo dato tutto"

In vista della partita di Conference League contro il Mainz di domani, il calciatore della Fiorentina Rolando Mandragora è intervenuto in conferenza stampa: “Sicuramente è un momento molto difficile, purtroppo non ce l'aspettavamo nemmeno noi. Siamo nel mezzo di una tempesta e siamo alla peggiore posizione di classifica possibile. Dobbiamo restare in piedi con grande entusiasmo, quello di cui ha già parlato mister Galloppa. Servono la consapevolezza del momento, l'umiltà e una grande fame. Dobbiamo portare la Fiorentina lontana dai bassifondi e dobbiamo farlo quanto prima con i risultati, dipende tutto da quello”.

“Abbiamo le carte in regola per uscirne, ma iniziamo a dimostrarlo”

Sulla pesantezza del momento: “Ne abbiamo parlato ed è una delusione, per quello che attraversiamo. Sicuramente dobbiamo uscirne e abbiamo le carte in regola per farlo, ma è arrivato anche il momento di dimostrarlo. Siamo in una brutta posizione. Intanto ci concentreremo sulla partita di domani, poi penseremo alle soluzioni per risalire”.

“Pioli? Gli abbiamo dato tutto, ma ci sentiamo responsabili. Tanto dispiacere”

Cos'è successo con Pioli? “Siamo forse i primi responsabili di questo momento e dobbiamo uscirne. Stiamo ricevendo critiche giuste, ci mancherebbe che non ce ne siano. Dobbiamo tramutarli in incoraggiamenti e in applausi, ma ora pensiamo a riprenderci. Difficile entrare nel dettaglio di un qualcosa in particolare che non ha funzionato. Noi abbiamo cercato di dare tutto quello che avevamo a mister Pioli, credo lo abbia visto nelle sue richieste, ma non abbiamo incastrato i risultati da cui dipendono le sorti dell'allenatore. Ci dispiace molto e ci sentiamo responsabili”.