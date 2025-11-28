Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, ha espresso il suo pensiero sulle parole di Dzeko nel post partita di Fiorentina-AEK Atene al canale Twitch di Cronache di Spogliatoio.

Le parole di Marinozzi

“Non approvo solo la parte legata ai tifosi di Dzeko. È difficile fare i complimenti a una squadra che perde, ha sei punti in classifica e anche in Conference comincia a zoppicare”.

Sui tifosi

“Poi magari l'appoggio della gente arriverà, ma nei novanta minuti, quando perdi in casa in Conference League, è difficile chiedere qualcosa di diverso dal pubblico dopo che sono settimane che ii giocatori non rendono come dovrebbero”.