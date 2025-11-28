Marinozzi: "Delle parole di Dzeko non approvo solo quelle legate ai tifosi. Difficile chiedere loro di più quando perdi anche in Conference League"
Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, ha espresso il suo pensiero sulle parole di Dzeko nel post partita di Fiorentina-AEK Atene al canale Twitch di Cronache di Spogliatoio.
Le parole di Marinozzi
“Non approvo solo la parte legata ai tifosi di Dzeko. È difficile fare i complimenti a una squadra che perde, ha sei punti in classifica e anche in Conference comincia a zoppicare”.
Sui tifosi
“Poi magari l'appoggio della gente arriverà, ma nei novanta minuti, quando perdi in casa in Conference League, è difficile chiedere qualcosa di diverso dal pubblico dopo che sono settimane che ii giocatori non rendono come dovrebbero”.
💬 Commenti