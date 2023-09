L'attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil, nel suo intervento a Radio Bruno Toscana, ha toccato varie tematiche, tra cui le soddisfazioni da togliersi in campo: “Il gol è sempre il gol, però l'assist mi piace comunque tanto. Quando butti dentro tu la palla, con la gente che si alza in piedi per gridare il tuo nome, non c'è storia. Però voglio dire, vanno bene entrambi”.

Sull'inizio di stagione della Fiorentina: “A Genova si è visto un grande calcio, poi un ottimo passaggio del turno in Conference, dove non trovi più squadre arretrate o non attrezzate; non sono mai passeggiate. Ci vuole grande calma. Sconfitta contro l'Inter? Dolorosa, ma arrivata comunque contro la finalista di Champions League. E si sono rinforzati, anche dopo la finale di Coppa Italia”.

Sul pari contro il Lecce: “I primi ad avere malumori siamo noi, quando si perdono punti in questo modo. Penso che la gente si diverta a vedere una squadra che gioca quel primo tempo, poi però finisce 2-2 e quindi non sei contento”.

Sul suo stile di gioco: "Giocando in uno stadio sempre pieno, la gente vuole il dribbling e l'adrenalina, che a me sale già dal viaggio in pullman. Finali dell'anno scorso? Motivo di grande orgoglio. Per noi, ma spero anche per tutti i fiorentini".