Il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil è intervenuto a Radio Bruno Toscana, cominciando dai brutti momenti dell'ultima stagione: “L'anno scorso è stato complicato, ma voglio parlare di adesso. Ormai ho superato i brutti momenti e sono contento di come sto lavorando in questi giorni. Voglio superarmi per poter tornare al livello di forma massimo, cioè l'inizio della scorsa stagione”.

Sul suo recupero: “Lo scatto è una mia caratteristica: mi è mancato perché, stando fermo per tanto tempo, il corpo si deve riabituare. Adesso finalmente mi sento bene e sono fiducioso, torno a fare quello che so fare meglio. Incisività? Ne parlo tante volte con Italiano, con il quale mi trovo molto bene e lo ringrazio. Lavoriamo tanto sul gol, perché un attaccante esterno deve segnare ed essere determinante. Siamo tranquilli, c'è tempo per lavorare e ci sono tanti giocatori di qualità”.

Sulla squadra: “Sono giovane, però ho 24 anni quindi non sono più il ragazzino che arriva dalla Primavera. Ormai sono anni che sono qui, avverto il senso di appartenenza e mi piace molto come cosa. Però è un bel gruppo dove tutti cercano di aiutare tutti, non ci sono gerarchie”.