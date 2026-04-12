Dopo venti anni di astinenza, Firenze ritrova una squadra in Serie D
Festeggia la Firenze sportiva: a più di venti anni dall'ultima presenza, la Rondinella Marzocco torna in Serie D. Decisiva la vittoria di misura contro la Colligiana e la contemporanea sconfitta del Grassina, che ha dato il via alla festa dei biancorossi.
Nel nome del presidente
Ci erano già andati vicini due anni fa, salvo poi fermarsi in finale play-off: quest'anno invece la promozione arriva con due giornate di anticipo grazie ai nove punti di vantaggio raccolti sul Grassina. Onorata al meglio, quindi, la memoria del compianto presidente Lorenzo Bosi, scomparso lo scorso ottobre.
I complimenti di Funaro
Anche la sindaca di Firenze Sara Funaro ci ha tenuto a complimentarsi con gli artefici della promozione: “Complimenti alla Rondinella Marzocco per la promozione in Serie D! Un traguardo importante per tutta Firenze, costruito con impegno, passione e spirito di squadra, anche nel ricordo del presidente Lorenzo Bosi. In bocca al lupo per questa nuova sfida”.