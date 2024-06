Il casting per il bomber è ufficialmente partito. Da Arnautovic a Pinamonti, il colpo da novanta è Icardi... un affare alla Mario Gomez?

Si parla di attaccanti in casa Fiorentina e anche di ex giocatori avuti da Palladino, come Daniel Maldini. Jolly offensivo, non esattamente un bomber, e la chiave che può aprire la trattativa è il rapporto diretto che il giocatore, di proprietà del Milan, ha con il nuovo allenatore viola, riferisce La Nazione. La valutazione si aggira intorno agli otto milioni di euro. Ma adesso entriamo nel novero dei centravanti.

Marko Arnautovic (Inter, 5 milioni di valutazione)

Forse l’attaccante più facile da portare in Toscana. L’Inter può liberarlo per un prezzo non altissimo, lui a Firenze giocherebbe e non sarebbe la quarta/quinta punta come in nerazzurro. L’incognita? L’età.

Pinamonti (spoiler: costa caro)

La valutazione è di 18 milioni di euro, ma la base d’asta per strapparlo al Sassuolo supera già i 20. C’è tanta concorrenza dalla Serie A. L’ideale sarebbe stato muoversi con il Sassuolo in tempi non sospetti, anche se adesso il club di Carnevali è sceso in cadetteria.

E poi c'è Icardi

Detto che l’ingaggio anatolico dell’ex Inter è da rivedere nel caso e ribadito che non è detto che il Gala voglia privarsi di lui… è di sicuro il nome che accende di più l’emozione dei tifosi fiorentini. Un po’ come fu per Mario Gomez.