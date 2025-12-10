Vanoli: "Oggi serve la testa e non la tattica, devo trovare il click per far emergere le qualità dei ragazzi"

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha detto prima del match contro la Dinamo Kiev: "Scelte drastiche? Tutti noi dobbiamo essere consapevoli della situaione trovare i nostri valori e anche la prima vittoria. Bisogna prendere la palla, metterla giù e ripartire: solo il lavoro, l'unione e la fiducia ti possono portare fuori da questa situazione.

Sulla Conference: "Proviamo a vincere questa partita intanto. Dobbiamo andare in campo con voglia e determinazione e dopo penseremo ad un'altra finale. Chi giocherà dovrà dimostrare di poterci dare una mano".

Inoltre: "Non me lo posso dare un tempo, oggi non serve la tattica, serve la testa. Se riesco a trovare il click dentro poi escono le qualità. A Reggio abbiamo toccato il fondo, ma sono sempre stato sincero. Quello che serve ai ragazzi è fare un piccolo passo indietro per farne tre avanti".