I giocatori della Fiorentina si distinguiono, la giovane Italia vince di misura contro il Lussemburgo

La giovane Nazionale di Silvio Baldini trova una vittoria di misura contro il Lussemburgo. Ben tre i giocatori della Fiorentina in campo.

La partita

Silvio Baldini trova la vittoria nella sua prima partita sulla panchina della Nazionale maggiore. Contro il non fenomenale Lussemburgo, la squadra azzurra ottiene il successo per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito, che trova il gol con una perfetta incornata su un calcio d'angolo.

I giocatori viola

Pietro Comuzzo e Cher Ndour hanno cominciato la partita dal primo minuto. Il difensore, sostituito al 75esimo, è stato autore di una prova solida ed attenta, facilitata dal livello non eccezionale degli avversari. Cher Ndour è stato in campo invece tutta la partita, riuscendo più volte a rendersi pericoloso vicino alla porta avversaria. Al centrocampista viola è mancata però la precisione al tiro e nel passaggio decisivo.

Nel secondo tempo ha trovato spazio anche Nicolò Fortini. L'esterno viola è entrato al 67esimo non ha avuto troppo tempo per mettersi in mostra, ma si è fatto trovare più volta pronto nei ripiegamenti difensivi. Da segnalare anche l'ottima prova dell'ex viola Costantino Favasuli, uno dei migliori in campo fino alla sostituzione.