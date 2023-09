Ebbene sì, Tino Costa gioca ancora e torna a farlo addirittura in Europa

A gennaio Tino Costa compirà ben 39 anni e quello è un po' il mese che lo lega alla Fiorentina, perché fu proprio nel gennaio del 2016 che la società allora dei Della Valle (con lo stesso Pradè come ds) lo prese per ‘rinforzare’ il centrocampo viola. Per lui solo qualche sporadica e dimenticabile apparizione, tanto da diventare un po' uno dei simboli della rottura definitiva con la precedente proprietà: l'argentino però non si è mai arreso in questi anni, tornando prima in patria e poi in Spagna ma ora il Pau lo ha richiamato in Francia, a distanza di quasi 20 anni. Il suo tesseramento è ufficiale con il club di Ligue 2.