Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha fatto un bilancio dell'ultimo mercato estivo: “Siamo partiti con il rinnovo di De Gea, poi con gli arrivi di Pioli, Fazzini, Viti e Dzeko e piano piano abbiamo costruito con l'allenatore tutto il resto, ogni scelta è stata condivisa”.

‘Kean è felice alla Fiorentina e lo fa vedere in campo’

Su Kean: “La storia è sempre stata trasparente. C'è stato un incontro a Cagliari con Commisso che ha detto a Moise che avrebbe voluto fare un nuovo contratto al giocatore. Abbiamo lasciato qualsiasi decisione a lui perché aveva una clausola che scadeva il 15 luglio. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo scommesso, ci è costato 15 milioni bonus compresi e il valore attuale ce lo dice il mercato. Ha sposato Firenze, la Fiorentina e Commisso e lo fa vedere in campo, con gioia".

‘L'obiettivo è stato patrimonializzare la rosa'

"Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Ci siamo seduti ad un tavolino tutti quanti, il presidente ci ha dato una linea, l'obiettivo è stato patrimonializzare la nostra rosa. Abbiamo riscattato chi volevamo che rimanesse (Gosens, Fagioli e Gudmundsson) e poi ci sono stati gli acquisti. Il valore della rosa, alla luce delle patrimonializzazioni, è raddoppiato. Abbiamo soltanto due prestiti che hanno riscatti abbordabilissimi e poi vediamo a fine dell'anno".