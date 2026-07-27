Il capitano della Primavera viola vicino alla prima esperienza tra i professionisti: potrebbe raggiungere Sadotti

Continua la storia d'amore tra l'Alcione Milano e i difensori della Primavera della Fiorentina.

Occhi sul capitano

L'ultimo indiziato per rinforzare la difesa dei lombardi, secondo LaCasadiC.com, sarebbe Niccolò Trapani: classe 2006, è il capitano della Primavera e sembra pronto alla sua prima esperienza tra i professionisti. Si parla di trattativa lampo, perché sul ragazzo ci sarebbe l'interesse anche di qualche realtà di Serie B.

All'Alcione troverebbe Sadotti, suo coetaneo, anche lui in prestito; l'anno scorso toccò invece a Scuderi.