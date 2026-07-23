UFFICIALE: La Fiorentina manda a giocare un giovane portiere. Si trasferisce in Veneto

Il giovane portiere viola Brando Dolfi si è trasferito in prestito alla Virtus Verona. Il classe 2007 di proprietà della Fiorentina ha anche già debuttato nell’amichevole contro l’Hellas Verona.

Prodotto del vivaio gigliato

Nell’ultima stagione, Dolfi si è diviso tra Primavera e Under 18, collezionando in totale 11 presenze. Ha difeso i pali viola in Youth League e nella conquista della Viareggio Cup.

Prima esperienza tra i professionisti

Ora si metterà alla prova in Serie C, per la prima volta tra i professionisti, cercando di ritagliarsi spazio. Nella rosa della Primavera gigliata rimarrà Gianmaria Fei come portiere titolare, assieme a Magalotti e ad uno a rotazione tra i 2009 Pinzani e Mazzi.