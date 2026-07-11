UFFICIALE: la Fiorentina manda il suo portierino scudettato in Serie C
Pietro Leonardelli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Movimenti in uscita, anche se di secondo piano, per la Fiorentina e che in questo caso toccano più il vivaio che la prima squadra.
L'annuncio
Il Treviso ha annunciato l'ingaggio in prestito del portiere viola, Pietro Leonardelli, nell'ultima stagione campione d'Italia con la Primavera.
Avventura in Serie C
Per Leonardelli si aprono dunque le porte della Serie C, che avevano già accolto un anno fa Vannucchi, tra Pontedera e Cosenza:
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