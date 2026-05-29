Leonardelli: "Abbiamo sempre sognato questo finale. Si chiude un cerchio, abbiamo onorato la Fiorentina"

Dopo 43 anni la Fiorentina Primavera è tornata a vincere lo Scudetto. Ha parlato anche il portiere Pietro Leonardelli, titolare nella finale contro il Parma, che ha scritto qualche riga su Instagram.

“Il finale che abbiamo sempre sognato”

“Ce l'abbiamo fatta. Questo è il finale che tutti noi abbiamo sempre sognato, è arrivato, siamo cresciuti insieme, abbiamo sofferto, gioito e ieri abbiamo dato la dimostrazione del gruppo che siamo”.

“Porterò sempre nel mio cuore questa famiglia”

“Oggi si chiude un cerchio dove dentro c’è una famiglia fatta di persone che porterò per sempre nel mio cuore. Abbiamo onorato Firenze e la Fiorentina portandola dove merita. Ringrazio staff, compagni e che mi è stato vicino in questi anni vi voglio un mondo di bene. Per quanta strada ancora c'è da fare… amerai il finale”.