Conti: "Ci hanno sottovalutato, ma certe vittorie non arrivano per caso. Questo Scudetto è per chi ha lottato con noi"

La Fiorentina Primavera ha vinto lo Scudetto 43 anni dopo l'ultima volta. Sono ore di festeggiamenti inoltrati per i ragazzi viola, anche per Gabriele Conti, che ha rilasciato un pensiero sulla vittoria su Instagram.

“Ci hanno criticato e sottovalutato”

“Ci davano per finiti. Ci hanno criticato, sottovalutato, aspettando il momento in cui saremmo caduti. Ma noi abbiamo continuato a lavorare, soffrire e crederci insieme, anche nei momenti più difficili. Perché certe vittorie non arrivano per caso”.

“Ma certe vittorie non arrivano per caso”

“Arrivano dopo sacrifici, delusioni, notti amare e gente che non smette mai di esserci. Questo scudetto è per chi ha lottato con noi dal primo giorno, per chi ha difeso questi colori sempre. E alla fine avevano ragione… eravamo i più forti. Screenshot della classifica e dormo sereno”.