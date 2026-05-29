Galloppa: "Non l'ho vissuta benissimo questa finale. Orgoglioso di aver rappresentato la Fiorentina, ho dato tutto per questa maglia"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa, fresco campione d'Italia con i suoi ragazzi, ha parlato dopo la finale vinta contro il Parma a Sportitalia.

Le parole di Galloppa

“Il mio futuro? Non lo so. Io questa finale non l'ho vissuta benissimo, perché la vivo come la chiusura di un ciclo. Preferivo avere la testa su questa finale e portarla a casa. Preferivo non parlare con nessuno".

Il futuro

“Ora vedremo quello che succederà. Sono stato un privilegiato ad aver lavorato qui, sono orgoglioso di aver rappresentato la Fiorentina. Ho dato il massimo per questa società e per questa maglia”.