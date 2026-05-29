Subito il salto nei "grandi" oppure uno step intermedio? Galloppa riflette sul suo futuro e intanto riceve una nuova offerta

La vittoria dello Scudetto rappresenta il miglior epilogo possibile per l'avventura di Daniele Galloppa sulla panchina della Primavera della Fiorentina. Non è un mistero che l'ex calciatore del Parma lascerà il club viola, con l'obiettivo di tentare una nuova esperienza.

Due opzioni molto diverse

Nei giorni scorsi si era parlato per lui della Sampdoria, me nelle ultime ore è emersa anche un'altra ipotesi. Secondo TuttoC.com, l'Inter starebbe pensando di affidare a Galloppa la panchina della propria Under 23. Due prospettive completamente diverse: da capire se l'allenatore vorrà provare subito il salto in Serie B oppure passare da uno step intermedio.