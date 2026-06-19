Per Leonardelli è il momento di lasciare la Primavera da campione d'Italia. Su di lui tanti club di Serie C

Pietro Leonardelli è uno dei protagonisti del settore giovanile della Fiorentina, soprattutto negli ultimi anni. Ed è riuscito a consacrarsi con la vittoria dello Scudetto, nella finale contro il Parma.

Leonardelli, è il momento di andare tra i grandi

Adesso per il giovane portiere viola è giunto il momento di salutare -almeno per il momento- il club, tentando il salto nei grandi. E ci sono già alcune squadre di Serie C disposte ad accoglierlo e a dargli fiducia.

Occhio alla Serie C

Secondo quanto riportato da Mondoprimavera.com, su Leonardelli ci sono Pergolettese, Gubbio, Albinoleffe e Treviso. Il classe 2006 è cercato in terza serie italiana.