L'Italia Under 19 si prepara all'Europeo. Convocato un portiere di proprietà viola
C'è un po' di Fiorentina nell'Italia Under 19 del ct Alberto Bollini. Sta per iniziare l'Europeo di categoria per gli Azzurrini.
Verso l'Europeo dell'Italia Under 19
Per questo motivo il commissario tecnico ha indetto uno stage, per agevolare la preparazione dei suoi ragazzi. Tra i convocati spunta il classe 2007 Tommaso Vannucchi, portiere della Fiorentina in forza in prestito al Cosenza.
Convocato un portiere viola
Portieri: Alessandro Anelli (Atalanta), Alessandro Nunziante (Udinese), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza).
Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus).
Centrocampisti: Wisdom Serebour Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena).
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).