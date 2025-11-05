Bertolini imprendibile, Bonanno prezioso a centrocampo. Dolfi, una leggerezza da non ripetere: promossi e bocciati della Fiorentina in Youth League

Promossi

Bertolini: Un'ala pura, finalmente! Un calciatore capace di dribblare nello stretto, a campo aperto, in grado di ubriacare gli avversari con finte e cambi di passo. Il 7 della Fiorentina deve migliorare in fase di conclusione, ma è una freccia inesauribile sulla corsia sinistra

Bonanno: A centrocampo taglia e cuce come un sarto, a volte come un boscaiolo. Preziosissimo senza palla, intelligente e anche qualitativo quando deve suggerire. Elemento in crescita, di personalità e spessore.

Evangelista: Segna il primo gol in Primavera e spinge alla grande sulla fascia mancina, nel nuovo ruolo di terzino che ormai gli ha disegnato Galloppa. Scaltro e intraprendente, dimostra anche di saper pungere col piede debole

Bocciati

Dolfi: Prima viene ammonito per una scaramuccia, poi l'espulsione che rimedia a fine gara è un episodio deprecabile e che dimostra un modo di stare in campo ancora molto da smussare. Portiere assai di prospettiva ma che dovrà limitare eccessi che costano caro a lui e alla squadra

Mazzeo: Il suo ingresso non dà quell'incisività che lo ha caratterizzato molto spesso in avvio di stagione, tanto da portargli la convocazione in Nazionale Under 19. Non riesce a pungere ed essere concreto, purtroppo

Braschi: Da un calciatore del suo spessore ci si aspetta molto di più. Il 9 viola, capocannoniere della Primavera, non trova le giuste misure per far male alla difesa polacca, facendo tanto volume ma non riuscendo mai ad essere ficcante sotto porta