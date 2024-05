L’ex calciatore, oggi procuratore, Massimo Brambati, ha parlato delle panchine del prossimo anno in Serie A. Non poteva quindi mancare il commento sul futuro di Vincenzo Italiano, che lascerà la Fiorentina al termine di questa stagione. Da TMW Radio, l'opinione di Brambati:

Conte a Napoli?

"Deve esserci un progetto tecnico. Mesi fa non si sapeva di Osimhen, di Kvaratskhelia, quali puntelli avrebbe messo a gennaio il presidente, soprattutto dietro. Per me ci sono delle situazioni ancora un po’ nebbiose e se non convinci col progetto tecnico Conte, difficilmente lui accetta. Ma lui si è fatto un po’ di cattiva pubblicità. Si pensa sempre che sia uno ‘caro’, che fa spendere per i giocatori, ma non è proprio così. All’inizio alla Juve non è che gli hanno preso il mondo”.

E sulla Fiorentina…

“Alberto Gilardino dovrebbe restare al Genoa, Aquilani potrebbe tornare alla Fiorentina, mentre vedo Italiano al Bologna con Palladino al Torino”.