Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha parlato anche di Fiorentina e della vittoria contro il Como arrivata ieri. Queste le sue parole: “Se il Napoli era una delle grandi attese sorprende invece la marcia della Fiorentina. La Viola centra la settima vittoria consecutiva e si puntella al secondo posto. La forza della squadra di Palladino sta nell’esperienza di un fuoriclasse come De Gea, nell’entusiasmo di un gruppo con tanti calciatori in cerca di rilancio e nei gol di Kean”.

E sull'attaccante: “Moise è uno dei grandi protagonisti del torneo. Una stella ritrovata. Chissà se Giuntoli e la Juve hanno qualche rimpianto su Kean. Thiago Motta oggi avrebbe bisogno di un bomber come lui. Di una vera alternativa a un nervoso Vlahovic”.