Corriere Fiorentino: Si riaccende lo scontro tra Comune e Fiorentina

“Obiettivo salvezza" intitola il Corriere Fiorentino in prima pagina sintetizzando efficacemente la drammatica situazione in casa viola.

Pagine 2-3

Il quotidiano, a pagina 2, guarda alla difficilissima sfida di sabato contro la Juventus scrivendo : “Il bivio della stagione” e poi nel sottotitolo “La ripartenza contro la grande rivale Juventus, poi un tour e force”. Nella pagina seguente il Corriere presenta un'interessante intervista all'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli: “Alla società manca solidità. Serve cultura del lavoro, Vanoli non sia lasciato solo”.

Pagina 4

Il Corriere Fiorentino ritorna poi sulla questione stadio, sugli interrogativi irrisolti dal Comune ma anche sui mancati ricavi per via dei lavori al Franchi: “Si riaccende lo scontro tra Comune e Fiorentina su tempi e costi”.