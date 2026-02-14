Si è chiusa da pochi minuti la partita più attesa di questa 25esima giornata di Serie A: il Derby d'Italia tra Inter e Juventus.

La partita

Tantissime emozioni e polemiche a San Siro. Ad aprire la partita lo sfortunato autogol di Cambiaso, che deviando un cross di Luis Henrique ha beffato un goffissimo Di Gregorio. Lo stesso Cambiaso, però, si è rifatto nella prima frazione raccogliendo un rimpallo in area e pareggiando i conti. Poi, a fine primo tempo, un episodio che rimarrà nella storia del campionato. Bastoni simula clamorosamente un contatto con Kalulu già ammonito. La Penna ci casca ed estrae il secondo giallo. La Juventus rimane in dieci, ma è un'espulsione inventata destinata a riaprire definitivamente il dibattito sulle regole del VAR. Nel secondo tempo la Juventus non molla e reagisce, trovando stoicamente il pareggio con Locatelli. Al termine è Zielinski però a bucare ancora Di Gregorio e a trovare il definitivo 3-2. Vince l'Inter, ma le polemiche non saranno poche.

La classifica

Inter 61, Milan 53*, Napoli 49, Juventus 46, Roma 46, Atalanta 42, Como 41*, Lazio 33, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.

*Una partita da recuperare