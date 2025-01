E prima della partita con la Fiorentina, Galliani scrive ai giocatori del Monza: "Via chi non crede alla salvezza"

Da domani parte il girone di ritorno della Serie A e per la Fiorentina ci sarà da affrontare il Monza.

I brianzoli hanno chiuso il girone d'andata all'ultimo posto in classifica con soli dieci punti all'attivo. Così l'AD dei brianzoli, Adriano Galliani, ha pensato bene di scrivere una lettera e inviarla a tutti i calciatori della rosa.

25 punti

"Voi e solo voi - ha scritto - nel girone d’andata dello scorso campionato, siete stati in grado di conquistare 25 punti, questo è quello che dobbiamo fare nel girone di ritorno di quest’anno…Se qualcuno pensa sia impossibile e non intende mettere cuore, testa e anima nell’impresa, è pregato di farmi chiamare dal proprio procuratore e verificheremo se esistono le condizioni per una partenza immediata".

Concetto chiaro

Un concetto chiaro dunque, credere nella possibilità di fare 25 punti oppure cessione. La lettera viene riportata stamani da Tuttosport.