Vanoli: "Era il momento di far giocare Rugani, nostra prestazione da cancellare completamente. Due passi indietro nello spirito dopo Como"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, è stato intervistato da Sky dopo la pesante sconfitta subita contro l'Udinese.

“Stasera è una prestazione da cancellare completamente - ha detto Vanoli - Ci costruiamo qualcosa di importante, poi quando arriva la partita fondamentale gettiamo tutto alle ortiche”.

E poi: “Non è una questione di difesa a tre o a quattro ma di atteggiamento. Giovedì ci siamo complicati la vita facendo 120 minuti, Rugani era il momento di farlo giocare. Ho forzato anche il rientro di Gudmundsson e pensavo che l'avremmo trovato meglio tra le linee”.

Inoltre: “Questa squadra deve giocare, deve avere determinazione e cattiveria. A parte qualche conclusione da fuori, siamo arrivati pochissimo in area. Non siamo andati a prenderci un risultato che poteva essere un passo in più verso il nostro obiettivo”.

Sulle ultime due partite: “Quando si parla si cerca di farlo sempre in maniera costruttiva. Ma qua è una questione di mentalità. La partita di giovedì ha lasciato degli strascichi: siamo tornati due passi indietro nello spirito rispetto a Como”.