Cappellini: "Aggiustamenti o rottamazione sul mercato? Paratici non butti nel calderone scelte geopolitiche gratuite e improvvisate"

Nel suo editoriale su Repubblica, Stefano Cappellini analizza la situazione della Fiorentina, all'alba di un mercato che deve rivoluzionarne la rosa ma soprattutto la stagione:

"Mica facile scegliere la via giusta. Se ti limiti a dei rinforzi selettivi, puoi sperare di rivitalizzare una squadra che, con pochissime differenze di rosa, l’anno scorso ha pur sempre fatto 65 punti. Ma, dopo quattro mesi di prestazioni quasi sempre indecorose, il rischio che non basti un aggiustamento è alto. Se invece rottami, che significa cambiare almeno cinque o sei titolari, non sai davvero cosa ti ritrovi a guidare.

Ecco, una cosa si può aggiungere in attesa che Paratici arrivi e trovi la risposta giusta: essendo già difficile orientarsi nelle scelte di meccanica, sarebbe meglio non metterci in mezzo anche quelle di geopolitica, specie se gratuite e un po’ improvvisate".