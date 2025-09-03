L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno per commentare l'assetto d'attacco della squadra viola e le caratteristiche dell'ultimo arrivato a centrocampo, ovvero Nicolussi Caviglia.

Sull'attacco viola

Flachi ha commentato: “Davanti ci si aspetta tanto perché i nomi che ha la Fiorentina sono di quelli importanti. Oggi si fa ancora un po’ di fatica, questo perché manca conoscenza tra i giocatori. Ma se trovano l’intesa necessaria l’attacco viola può diventare devastante. Un potenziale così è soltanto un vantaggio per la squadra”.

Su Nicolussi Caviglia

E ha aggiunto: "Di Nicolussi Caviglia se ne è parlato molto e in tanti lo volevano, le qualità ci sono tutte. Adesso serve soltanto dargli tempo per inserirsi nello scacchiere di Pioli. Vedremo come crescerà all’interno del progetto, ma le premesse sono ottime”.