Niente ritorno in Italia per Ribery: l'ex Fiorentina ha rifiutato l'offerta della Salernitana

A differenza di quanto emerso nelle scorse ore, non ci sarà un ritorno in Italia per Franck Ribery. L'ex calciatore della Fiorentina, secondo quanto riporta Sky Sport, non farà parte dello staff di Stefano Colantuono, nuovo allenatore della Salernitana.

Ribery resta a Monaco di Baviera

Ribery avrebbe dovuto ricoprire l'importante ruolo di vice allenatore, lavorando quindi fianco a fianco con Colantuono. Tuttavia l'ex campione francese ha preferito rimanere a Monaco di Baviera insieme alla sua famiglia, con l'opportunità di allenare una squadra del settore giovanile del Bayern nella prossima stagione.