Palladino o Spalletti? La Juventus ha scelto il suo nuovo allenatore. Firma attesa nelle prossime ore
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Questo pomeriggio la Juventus ha incontrato sia Luciano Spalletti che Raffaele Palladino, i due allenatori che fin dall'inizio sono stati in lizza per sostituire l'esonerato Igor Tudor.
La decisione
Adesso la società bianconera ha preso una decisione definitiva: la scelta è ricaduta su Spalletti. È lui il prescelto per la panchina juventina. La firma è attesa nelle prossime ore. Lo scrive Sky Sport.
E Palladino…
Nulla da fare per Raffaele Palladino, che era rimasto in pista fino a poche ore fa. L'ex allenatore della Fiorentina rimane ancora senza squadra dopo le dimissioni date al club viola.
💬 Commenti (7)