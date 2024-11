Kean: C'è la clausola rescissoria sul suo contratto. Ed è molto alta...

Nel corso dell'ultimo mercato, la Fiorentina ha deciso di acquistare a titolo definitivo dalla Juventus, l'attaccante Moise Kean. La cifra spesa per il giocatore è di 13 milioni di euro pagabili in quattro esercizi, più alcuni bonus fino a raggiungere un massimo di 5 milioni aggiuntivi.

52 milioni

Ma nell’accordo con il classe 2000, nel suo contratto, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, è presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Una cifra alta per molti club, soprattutto in Italia, che sta ad indicare anche quanta fiducia fosse riposta nella rinascita e nella definitiva esplosione di questo giocatore.

Cinque gol in campionato più le reti in Conference

Fino a questo momento i fatti danno ragione alla Fiorentina visto che in campionato ha già fatto cinque gol in undici giornate. E a queste segnature dobbiamo anche aggiungere le reti realizzate in Conference League sia nei preliminari che nella fase a girone unico (altri tre centri).