Pruzzo: "Gol di Kean? Questi non sono schemi, ma non è da tutti vincere così non giocando bene. La Fiorentina può sognare"

Roberto Pruzzo, ex attaccante gigliato, è intervenuto a Lady Radio dove ha commentato l'ennesimo successo della Fiorentina, vittoriosa anche a Torino. Pruzzo si è soffermato anche sul rendimento di Moise Kean:

“A giocare bene e vincere sono buoni tutti…”

“A giocare bene e vincere sono buoni tutti, la cosa interessante è quando si vince senza giocare bene, come successo nelle ultime due gare della Fiorentina. La squadra deve sfruttare al massimo questo periodo: ha questa facilità di stare davanti e un calendario che potrebbe permetterle di stare ancora più vicino alla prima in classifica. Questo equilibrio in Serie A dà la possibilità a tutti di sognare, anche all'Atalanta".

Vice-Kean?

“Avere Kean davanti aiuta ma il difensore del Torino ha fatto una cosa che non si può vedere: contro il Milan sono successe più o meno le stesse cose, ma questi non sono schemi. La Fiorentina non cercherà un vice-Kean, a meno di uno svincolato. Credo che con Gudmundsson e Beltran si possa fare a meno di un vice”.