Castrovilli, che sfortuna: l'ex Fiorentina si ferma ancora per infortunio dopo il suo nuovo trasferimento
Non accenna a placarsi la sfortuna di Gaetano Castrovilli, ex centrocampista della Fiorentina: nel mercato di gennaio aveva lasciato il Bari per il Cesena, ma dopo neanche tre partite è stato di nuovo costretto ai box.
Ennesimo stop
Gli esami strumentali, come riporta il Corriere di Romagna, hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale che lo terrà lontano dai campi per non meno di due settimane, accusata al 15' di Cesena-Venezia e venendo immediatamente sostituito.
Chi ben comincia
Dopo una prima parte di stagione poco entusiasmante in Puglia, Castrovilli aveva scelto i bianconeri romagnoli per rilanciare la sua stagione: tuttavia, dopo appena 90 minuti raccolti con la sua nuova squadra, sarà costretto a guardarli dall'infermeria per le prossime uscite.
💬 Commenti