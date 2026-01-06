Un sostanzioso capitolo chiamato uscite. Un'operazione in chiusura e altri addii certi
Tommaso Martinelli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sul mercato che sta portando avanti la Fiorentina, c'è un capitolo molto sostanzioso riservato alle uscite.
In giornata dovrebbe arrivare l'ufficialità della cessione di Martinelli alla Sampdoria con la formula del prestito.
Per Richardson continua la trattativa che dovrebbe riportarlo in Francia con il Nizza. Ma anche Nicolussi Caviglia, restando al centrocampo sarà destinato a dire addio alla squadra viola. Rientrerà al Venezia per poi essere girato nuovamente in prestito, probabilmente al Cagliari.
Previsti movimenti anche sul fronte Dzeko, mentre sono in bilico elementi come Viti, Marí e Kouame.
