Commisso al telefono dall'America per ringraziare Cataldi su gol e dedica a Bove. Poi i complimenti a Palladino

Consueta chiamata a fine partita per il Presidente Rocco Commisso, che nel post gara ha parlato con Cataldi complimentandosi per il gol e per la bellissima dedica per Edoardo Bove. Il Presidente ha voluto fare i complimenti anche a Mister Palladino e a tutta la squadra e si è detto contento per la vittoria e per il record storico di 8 vittorie eguagliato oggi. Adesso testa alla Conference e poi al Bologna.