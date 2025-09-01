​​
Niente Verona per Richardson: il marocchino resta alla Fiorentina

Redazione /

E' saltato anche il passaggio di Amir Richardson. Il centrocampista marocchino, vicino al trasferimento al Verona, alla fine è rimasto alla Fiorentina

Lo annuncia Sportitalia, affermando che la trattativa è ufficialmente saltata. 

