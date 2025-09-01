Home / Calciomercato Niente Verona per Richardson: il marocchino resta alla Fiorentina Redazione / 01 September 2025, 20:10 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email E' saltato anche il passaggio di Amir Richardson. Il centrocampista marocchino, vicino al trasferimento al Verona, alla fine è rimasto alla Fiorentina. Lo annuncia Sportitalia, affermando che la trattativa è ufficialmente saltata. Notizie correlate Richardson verso l'addio: un club di Serie A avanza per il centrocampista della Fiorentina 💬 Commenti (1) Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta