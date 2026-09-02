Gnonto: "Felice di essere qui, ci vediamo sabato allo stadio". Esordio immediato per il nuovo esterno viola?

Uno degli arrivi degli ultimi giorni di mercato in casa Fiorentina è stato Wilfried Gnonto. L'esterno italiano in prestito dal Leeds è stato ingaggiato da Paratici per rinforzare un reparto che numericamente era in difficoltà ed è uno degli elementi di totale rifondazione dell'attacco viola.

Il saluto di Gnonto

Proprio Gnonto attraverso i canali ufficiali ha voluto salutare i tifosi della Fiorentina, dando loro appuntamento a sabato al Franchi per la partita di campionato contro il Torino: “Ciao a tutti tifosi viola, sono molto contento di essere qua e non vedo l'ora di vedervi tutti allo stadio” ha detto Gnonto in un video pubblicato su Instagram.

Subito in campo?

Gnonto sarà dunque a disposizione di Grosso già per la partita di sabato. Difficile pensare a un suo utilizzo dal primo minuto, ma quasi sicuramente per lui ci sarà spazio durante l'arco del match.