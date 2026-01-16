Cois: "Bologna peggior squadra da affrontare adesso, ma la Fiorentina è in netta crescita. Fagioli deve prendere in mano la squadra"

L'ex centrocampista della Fiorentina Sandro Cois ha parlato a derbyderbyderby.it del momento della squadra viola: “In queste partite si è vista a tratti una Fiorentina diversa, soprattutto nel secondo tempo contro il Milan. La squadra di Vanoli ha espresso un gioco aggressivo, con un pressing asfissiante che i rossoneri hanno sofferto molto. Se la Fiorentina è questa, sicuramente farà bene nel girone di ritorno. Quella contro il Bologna sarà una partita difficilissima, visto anche che Italiano sarà molto motivato. Forse in questo momento sarebbe stato meglio affronterà un'altra squadra”.

“Kean e Gudmundsson in netta ripresa”

Su Kean e Gudmundsson: “La loro ripresa mi dà molta fiducia, anche se a Bologna vedo la Fiorentina sfavorita. Anche il centrocampo è in netto miglioramento, Fagioli è rigenerato pur dovendo migliorare nella riconquista della palla. A livello difensivo mi aspetto di più da lui. In generale comunque i problemi principali della Fiorentina sono in difesa, nel senso che finora ha funzionato poco il lavoro difensivo dell'intera squadra”.

“Fagioli prenda in mano la squadra”

Su Fagioli: “Secondo me quando hai 22 o 23 anni devi essere già un giocatore affermato. Sotto questo aspetto non mi rivedo in nessuno in realtà. Prendo ad esempio Fagioli: tecnicamente è molto più bravo di quanto lo fossi io, ma gli manca un po' la testa, la grinta, la voglia di recuperare il pallone. Da qui a fine campionato mi aspetto che prenda in mano la squadra, perché ha tutte le doti per poterlo fare”.