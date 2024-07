Kean: "Il futuro è la Fiorentina. Senza il calcio a quest'ora sarei stato nei guai. Non riusciamo a sfruttare i talenti in Italia"

“Il futuro è adesso ed è la Fiorentina”. Moise Kean è convinto di questo concetto e lo esprime in un'intervista rilasciata a La Repubblica.

“Senza calcio sarei nei guai”

L'ex giocatore della Juventus deve molto al pallone: “Senza il calcio a quest’ora sarei nei guai - spiega - Quando sei piccolo hai delle scelte davanti e bisogna fare quella giusta. Io non avevo esempi attorno a me da seguire. Avevo una persona però, un mio caro amico, che mi ha sempre detto di prendere la strada giusta: quella di fare calcio”.

“Non riusciamo a sfruttare i talenti”

Kean è stato il primo giocatore nato negli anni Duemila a segnare in Serie A: “I talenti? Non riusciamo a sfruttarli bene. Anche io sono dovuto andare all’estero per far capire che di talenti giovani e italiani ce ne sono tanti. Manca ancora l’approccio giusto. Uno step al quale arriveremo presto, ne sono sicuro”.