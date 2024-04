River, Betis, Fiorentina... E poi al contrario. Un ex capitano viola pronto a chiudere il cerchio perfetto della sua carriera

Con il Real Betis ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, ma questa potrebbe essere la sua ultima stagione in Spagna. L'ex capitano della Fiorentina German Pezzella, secondo quanto riportato da TycSports, è pronto a chiudere il cerchio perfetto della sua carriera.

Partito infatti dal River Plate, l'argentino si è poi trasferito al Betis, prima di approdare alla Fiorentina. Dalla società viola, poi, nel 2021, Pezzella è tornato a Siviglia tra le fila biancoverdi e adesso potrebbe far ritorno al punto di partenza: il River Plate. Leonardo Ponzio, ex giocatore ed oggi membro dell'area sportiva del River si è incontrato qualche giorno fa con Pezzella: il giocatore può lasciare la Spagna per 4 milioni e ha manifestato l'intenzione di vestire nuovamente la maglia dei Millonarios.