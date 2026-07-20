In uscita dalla Fiorentina c'è anche Alessandro Bianco, che dopo il prestito al PAOK è tornato al Viola Park, dove sarà però solo di passaggio. E non c'è solo il Modena su di lui…

Idea iberica

Sembrava infatti che la squadra di Galloppa fosse l'indiziata numero uno per acquistare il ragazzo, che invece ha più mercato del previsto. Dalla Spagna, il quotidiano La Provincia parla infatti di un interesse del Las Palmas, squadra in cui ha militato Amatucci in prestito questa stagione. L'altra interessata, invece, arriva dalla Serie B italiana.

Non solo Galloppa

Nonostante ci sia il Modena in pole position, Sportitalia riporta di un interessamento per il centrocampista anche da parte del Pisa, appena ritornato in cadetteria dopo un anno nella massima serie. Insomma una cessione che si farà a breve: resta da capire quale sarà la destinazione del centrocampista classe 2002.