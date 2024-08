Sulle colonne del Corriere dello Sport si legge il commento del giornalista Alberto Polverosi a quello che è stato l'acquisto da parte della Fiorentina di Albert Gudmundsson e la possibile cessione alla Juventus di Nico Gonzalez. Queste le sue parole: "La Juventus è come infatuata dai cannonieri della Fiorentina. Negli ultimi quattro anni ha portato a casa Chiesa, Vlahovic e il prossimo sarà Gonzalez. Ma se al posto di Vlahovic in due anni sono arrivati Cabral, Jovic, Piatek, Nzola e Belotti e tutti lo hanno fatto rimpiangere, al posto dell’argentino è arrivato Gudmundsson e la scelta non è sbagliata, tutt’altro. Questo non significa che l’islandese farà una grande stagione a Firenze, lo scopriremo partita dopo partita, ma la sostituzione è ideale.

Non sarà complicato per Palladino inserirlo in una squadra che deve ancora conoscersi, capirsi, aiutarsi. Sulla posizione ci sono pochi dubbi, alle spalle della prima punta e accanto a un altro esterno/trequartista o anche da solo. In assoluto l’islandese è un bel colpo, vale almeno quelli di Zielinski all’Inter e di Soulé alla Roma come tecnica pura. E’ uno che aggiunge, che alza il livello della squadra, che sorprende l’avversario. In attesa di inserirlo nei convocati per le prossime gare, oggi la Fiorentina debutta in campionato a Parma sapendo di avere un gruppo di eccellente qualità, Palladino può lavorare su una squadra che potrà divertire, con giocatori capaci di saltare l’uomo, una squadra che riporta i tifosi indietro nel tempo, quando era sulla tecnica che si fondava la Fiorentina.

Quanto a Kean ha paradossalmente il compito più facile: far rimpiangere Nzola e Belotti sarebbe un fallimento, soprattutto ora che avrà due ispiratori come Colpani e Gudmundsson. Per verificare se “ambizione e miglioramento”, i termini usati dai dirigenti viola alla vigilia di questa stagione, si possano trasformare in concreto bisogna aspettare le prossime (almeno tre) mosse di mercato. Che hanno un difetto, sono tardive. Ma se saranno dello stesso livello dell’islandese, Palladino saprà perdonare".