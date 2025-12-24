C'era una volta il gioiello...adesso è rimasta solo una super svalutazione

L'ultimo posto in classifica della Fiorentina ha portato, tra le altre cose, anche un calo significativo delle quotazioni dei calciatori viola. Del resto le regole del mercato sono chiare e a loro modo spietate, con oscillazioni significative a seconda dei risultati di ogni squadra.

Un gioiello da 35 milioni

Pietro Comuzzo era il vero e proprio gioiello viola fino a questa estate. Simone Inzaghi avrebbe voluto portarselo con sé in Arabia ed era arrivata una proposta complessiva per lui da 35 milioni. Il suo rifiuto a trasferirsi in Medio Oriente ha fatto saltare però l'operazione.

Ora invece…

Oggi è un difensore che può portare (cash e subito) ma una dozzina di milioni di euro, non di più, scrive La Nazione. Una vera e propria super svalutazione, avvenuta nel giro di pochissimo tempo.