Nzola non vuole cambiare idea e lo ha detto chiaramente: diplomazia Fiorentina a lavoro per scongiurare il ricorso a vie legali

Lo scontro potrebbe essere frontale quello tra M'Bala Nzola e la sua Angola, che si sta preparando alla Coppa d'Africa in programma tra gennaio e febbraio 2024. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, da fonti vicine al giocatore si apprende che la sua volontà di rimanere a Firenze rifiutando la sua convocazione per il trofeo continentale difficilmente cambierà: non vuole lasciare la Fiorentina in questo momento.

Contatti Firenze-Luanda per trovare un'intesa

Dall'Angola sono arrivati avvertimenti di possibili ricorsi per vie legali alla FIFA, che potrebbero portare a una squalifica l'attaccante viola, in quanto non può rifiutare la chiamata se non infortunato. Continuano i contatti sull'asse Firenze-Luanda per cercare di trovare un punto di incontro, con la diplomazia viola al lavoro per scongiurare le vie legali.

Una scelta chiara da tempo

Come scrive il quotidiano, le ragioni della scelta, Nzola le aveva da tempo dette al CT Gonçalves e poi ripetute la scorsa settimana ai vertici della federcalcio locale. Adesso si aspetta una scelta definitiva sulla questione, anche perché il tempo stringe.