Non solo coreografie, il Rakow le proverà tutte per rimontare la Fiorentina: il messaggio del club per i suoi tifosi

C'è aria d'Europa: dopo la vittoria contro la Cremonese, la Fiorentina deve concentrarsi sulla partita di domani sera, contro il Rakow, valevole per gli ottavi di finale di Conference League.

A caccia dell'impresa

Anche se in vantaggio per 2-1, la partita sarà tutt'altro che una passeggiata per i viola: pur non giocando nel proprio stadio (che non è a norma UEFA), l'ambiente sarà caldissimo per quella che si prefigura come una partita storica per i polacchi. E proprio come lo Jagiellonia, è prevista una speciale coreografia per spingere i propri giocatori verso l'impresa, coi tifosi del Rakow che già si erano distinti al Franchi grazie alla marea di fumogeni che ha pervaso il settore ospiti.

I tifosi del Rakow al Franchi

Chiamata alle armi

Sui propri canali social, infatti, il Rakow lancia l'appello a tutti i suoi sostenitori: “Tifosi! Stiamo preparando uno spettacolo per la partita di giovedì contro la Fiorentina. Perché ciò accada, le tribune dovranno essere piene di tifosi prima del fischio d'inizio: presentatevi allo stadio almeno 30 minuti prima dell'inizio della partita! Abbiamo anche organizzato una performance artistica, per prepararci alla rivincita!”.