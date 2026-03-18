Non solo coreografie, il Rakow le proverà tutte per rimontare la Fiorentina: il messaggio del club per i suoi tifosi
C'è aria d'Europa: dopo la vittoria contro la Cremonese, la Fiorentina deve concentrarsi sulla partita di domani sera, contro il Rakow, valevole per gli ottavi di finale di Conference League.
A caccia dell'impresa
Anche se in vantaggio per 2-1, la partita sarà tutt'altro che una passeggiata per i viola: pur non giocando nel proprio stadio (che non è a norma UEFA), l'ambiente sarà caldissimo per quella che si prefigura come una partita storica per i polacchi. E proprio come lo Jagiellonia, è prevista una speciale coreografia per spingere i propri giocatori verso l'impresa, coi tifosi del Rakow che già si erano distinti al Franchi grazie alla marea di fumogeni che ha pervaso il settore ospiti.
Chiamata alle armi
Sui propri canali social, infatti, il Rakow lancia l'appello a tutti i suoi sostenitori: “Tifosi! Stiamo preparando uno spettacolo per la partita di giovedì contro la Fiorentina. Perché ciò accada, le tribune dovranno essere piene di tifosi prima del fischio d'inizio: presentatevi allo stadio almeno 30 minuti prima dell'inizio della partita! Abbiamo anche organizzato una performance artistica, per prepararci alla rivincita!”.