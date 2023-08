È emerso l’interesse della Fiorentina per Cristian Medina, calciatore argentino del Boca Juniors. A tal proposito, tuttavia, il direttore tecnico viola Nicolas Burdisso ha smentito ogni possibile trattativa per arrivare al centrocampista.

Ecco le parole di Burdisso, riportate da Olé: “La Fiorentina non è su Medina. Sono tutte voci e invenzioni, in realtà non c’è mai stato nulla”.