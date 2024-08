La Fiorentina aspetta Richardson dopo i festeggiamenti in patria per il bronzo olimpico: ecco la formula e le cifre dell'affare

La Nazione riporta le cifre dell'affare che porterà Amir Richardson a vestire la maglia della Fiorentina. Dal Remis alla Viola, un prestito oneroso con obbligo di riscatto che vedrà il versamento di 4 milioni di euro subito nelle casse della società francese, 5 di obbligo di riscatto, oltre a 1 milione di bonus.

Al calciatore, invece, un quinquennale da 1 milione a stagione. Il centrocampista marocchino è atteso domani in città, con il ragazzo che al momento si trova in Marocco per festeggiare il bronzo olimpico conquistato a Parigi.