Ferrara: "Prendete un pullman, lanciato su una carrettera andina, guidato da un bambino. Questa è la Fiorentina"

Benedetto Ferrara ha commentato il nerissimo periodo che la Fiorentina sta vivendo nel suo commento per La Nazione. Un'immagine, quella descritta dal giornalista, che esemplifica bene lo stato delle cose in casa viola.

Sull'orlo del precipizio

“Prendete un pullman lanciato in discesa su una carrettera andina - scrive Ferrara - con al volante un bambino che coi piedi non arriva al pedale del freno. Ecco, questa è la prima immagine che ci appare pensando a questa Fiorentina allo sbando”.

Il momento delle scelte

Ferrara continua poi augurandosi decisioni che possano rimettere in sesto la squadra: “Ora è il momento di scelte forti. Quelle che servono a onorare la maglia, la gente che ti segue e, perché no, la dignità”.